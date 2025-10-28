他競技からの転向が多い競輪界。ガールズケイリンの尾崎睦はビーチバレーの全日本チャンピオン。S級で活躍する松谷秀幸はプロ野球（元ヤクルト）からの転向で、竹内翼はJリーグ出身。さまざまな能力を秘めたアスリートたちが、競輪道で未知なる素質を開花している。

昨年デビューした佐藤大地（25＝三重・125期）は学生時代、野球に熱中。皇学館大学時には実業団チームの内定をもらっていたが、左肩の故障で断念し、次のステージとして競輪を選んだ。

「いろんなスポーツから競輪に行って、活躍している選手が多い印象だった」。昨年のデビューからチャレンジ生活を1年間経験して、今夏A級2班に昇格。新人らしからぬ冷静沈着な運びと卓越したダッシュ力を武器に車券に貢献してきた。

一方で惜しいレースも多い。「練習よりもレースの方が脚力以上の結果が出せる。ただ、まだまだ自分の実力が足りていない」。常に自身を客観視して分析できるのは強み。その中で、自問自答を繰り返しながら進化を模索する。

練習仲間には皿屋豊や真鍋顕汰がおり環境もいい。「皿屋さんや真鍋さんは強いので、一緒に練習すると自分の脚力不足が分かります。刺激がありますね」。稽古では先輩たちの脚力に圧倒される場面もあるが、格上選手を相手にレベルアップを図っている。

その証拠に直近4カ月のバック数19回の中で、今期は来々期のS級点を確保できる位置まで来ている。じわじわと力を付け、攻める姿勢を崩さずに結果を出している。

「まずは自転車との一体感をつかめるように。その上で自分の乗り方を確立したい。もっと自信を持って先行できるように」と先を見据える。

まだ競輪道は始まったばかり。必ずや正解を見つけ出し、競輪界でもドでかい本塁打を放つはずだ。