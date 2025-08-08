『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』、2024年の夏に公開され、世界的な大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド２』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー＆ピクサー。その劇場最新作、両親を亡くして地球でひとりぼっちの主人公「エリオ」が、何光年も離れた星で、本当の居場所、大切なつながりを見つける物語を描く感動のファンタジー・