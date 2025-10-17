Ì¡²è²È¡¦²£»³¸÷µ±¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Ç¦¼ÔÌ¡²è¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£¤½¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¡ß¼ç±é¡¦º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¡È¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ã10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ä¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÇ®ÎÌ¤â·å°ã¤¤¤ÎPR±ÇÁü¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÃÊó¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Å·²¼Åý°ì¤ò