東洋大学は神戸相手にに惜しくも敗戦天皇杯は各地でラウンド16の7試合を行い、7チームがベスト8進出を決めた。ここまでJ1リーグの柏レイソル、アルビレックス新潟の2クラブを破り快進撃を見せてきた東洋大は、J1首位で前回王者のヴィッセル神戸と対戦した。延長戦までもつれる熱戦を繰り広げた東洋大だが、延長後半AT1分にGK磐井稜真のキャッチミスからFW宮代大聖に決勝ゴールを許し、1-2で敗れてベスト8進出はならなかった。