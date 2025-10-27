10月26日、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」長田庄平が、テレビ番組収録中に怪我を負ったことをTBSが発表した。今後も仕事のスケジュールをこなすという長田だが、年末年始の“かきいれどき”に向けて不安が生じることに。

【写真】長田の負傷でネタバレした序盤の難関エリア

長田が参加した番組は年末放送予定の特番『SASUKE2025』。主に体力自慢の一般人参加者によるスポーツエンターテイメント番組で、他にも芸能人やプロアスリートらによってクリアが競われる人気番組だ。

2028年のロサンゼルス五輪では、アメリカ版『Ninja Warrior』を元にした障害物レースが「近代五種」に加わるなど、海外でも認められた人気コンテンツの『SASUKE』。

そんな人気番組の収録に、挑戦者枠100人のうちの1人として登場した長田。見るからに広い肩幅と盛り上がった筋肉に、高校時代は陸上部で走り幅跳びの選手として鳴らしただけの多少の自信はあったのだろう。

「日頃より独自の方法でトレニーニングを積んでいるだけに見た目は若いですが、来年1月で46歳を迎えるだけに寄る年波には勝てなかった。なんでも1stステージ序盤の難関エリアで、飛び移った際に負荷がかかったのか左足の甲を剥離骨折。

実は長田にとって、昨年も同エリアで脱落している“鬼門”ですが、不運なアクシデントだったとはいえ、彼の出番の詳細が“ネタバレ”してしまい、放送時に“笑えなくなった”のは芸人にとって怪我よりもイタいのでは？」

芸人事情に詳しい芸能ライターが話すように、2024年大会にも出場している長田。この時、コンビネタである「TT兄弟」として相方の松尾駿と登場するも、スタート前の時間を使ってネタを披露したことで、SNS上では一部の熱心なSASUKEファンからブーイングを浴びていた。そして今回、

ネタバレをくらってしまった

《しれっとローリングヒルの続投バレてるのおもろい》

《チョコプラ長田さんによって今年のSASUKEもローリングヒルがあるというネタバレをくらってしまった》

《長田さんはお大事に…と思いながらSASUKE収録やったんかい！ローリングヒル残っとるんだな？！とも知る何とも言えない感情》

長田が怪我を負ったエリアが、毎年多くの脱落者が出る「ローリングヒル」と明かされたことで、放送前にコースの一部が“ネタバレ”してしまったことにも興醒めの声。

「いわゆる“ガチ勢”にとって、見るからにクリアできなさそうな“賑やかし要因”に映る芸人やアイドル、タレントら“芸能人枠”を不要と見る視聴者も多く、ならばもっとクリアの可能性がある“一般人に枠を与えろ”との声も毎年上がるのがSASUKE。

特に“素人はSNSやるな”発言で炎上しているチョコプラだけに、“素人”がメインで活躍するSASUKEでは余計に風当たりも強くなりそう。長田のVTRはカットしない方向のようですが、どう放送されても“笑えない”シーンになりそう」（前出・芸能ライター）

脱落後に足の痛みを覚えつつ、目の前でコースをクリアしていく“素人”の活躍を長田はどう見ていたのだろうか。