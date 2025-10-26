2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が10月22日、自身のインスタグラムを更新。32歳の誕生日を報告した。

「いろんなピースで笑」

中川さんは、「32歳」と誕生日を迎えたことを報告し、4パターンのピースをするソロショットを投稿。「とってもハッピーということでいろんなピースで笑」とコメントを添えていた。

また、「みなさま、いつも本当にありがとうございます！」といい、「感謝の気持ちを胸にますますがんばっていきます」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、肩口がみえるグレーのオフショルダーニットを着用。顔の横でピースサインをして笑顔をみせていた。

そして、2枚目ではクールな表情でピース、3枚目では笑顔の裏ピース、4枚目ではダブルピースと、いろんなピースのショットを披露していた。

この投稿には、「素敵すぎます」「まぶしいくらい素敵」「とっても美しい」「どれもかわいいです」「益々綺麗に」「笑顔が似合う」といったコメントが寄せられていた。