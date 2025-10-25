個別のプレーに拍手やブーイングだけがある状態になっていた

浦和レッズは10月25日のJ1第35節でFC町田ゼルビアをホームに迎え撃った。

前節の大敗からサポーターがチャントを歌う応援を行わない雰囲気の中で、0-0の引き分けに終わった。

浦和は18日の前節で横浜F・マリノスに0-4で大敗した。前半だけで4失点のゲームにハーフタイム時点で大きなブーイングが巻き起こり、後半からはサポーターが太鼓に合わせてチャントを歌うような応援はなく、個別のプレーに拍手やブーイングだけがある状態になっていた。

この日も試合前から北ゴール裏スタンドには「浦和の男ならプレイで声援を勝ち取れ」という横断幕が出され、横浜FM戦の後半と同じようなサポーターの反応で試合がスタートした。町田サポーターのチャントや声援ばかりが響く埼玉スタジアムという異様な雰囲気の中、試合は両チームとも大きな決定機を作ることができずに流れていった。

個別のプレーで浦和のサポーターが湧く瞬間こそあったものの、最後までその空気は変わらずに試合も0-0で引き分けた。試合終了後の挨拶でスタジアムを1周する浦和の選手たちが、サポーターの陣取る北ゴール裏に到達する前に足早にスタジアムを後にする姿が目立った。拍手の中にブーイングも聞こえる中で浦和の選手たちが一礼したが、特にコールもなく終わった。

浦和の今後の日程は、11月にサンフレッチェ広島とファジアーノ岡山とのアウェーゲームが組まれ、残りのホームゲームは12月6日の最終節で川崎フロンターレ戦のみ。シーズンのラストゲームで浦和は、文字通り声援を勝ち取れるか。（FOOTBALL ZONE編集部）