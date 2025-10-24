この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【2025年秋最新】これ1つでGeminiもVeoもNano Bananaも無料で使える！ Googleの万能AIスタジオ『Google AI Studio』完全ガイド！」のタイトルで公開された動画で、AI解説者のミライさんがGoogleが提供する最新AIプラットフォーム「Google AI Studio」について詳しく語った。ミライさんは「Googleは2025年に入ってから、大規模言語モデルのジェミニ2.5、動画生成AIモデルのVeo、画像生成AIモデルのNano Bananaなど、AI業界の各カテゴリで最高の性能を持つAIをリリースしている」と述べ、さらに「これらのAIを一箇所で、しかも無料で使えるAIプラットフォーム、Google AI Studioを一般公開している」と話した。



動画は、Google AI Studioの概要や使い方、実際にどのような機能が使えるのかを丁寧に解説する構成。ミライさんは「開発者向けとはいえ、画面はChatGPTのようなシンプルな構成なので、最新のAIを試したい非エンジニアのユーザーも簡単に使うことができます」と、その使いやすさをアピールした。さらに「Googleアカウントでログインし、利用規約に同意するだけで最新のLLMや画像、動画、音声生成機能を無料で利用できる」と、圧倒的な手軽さを強調している。



Google AI Studioでは、大規模言語モデルGemini 2.5だけでなく、小型言語モデルや画像生成AI Nano Banana、動画生成AI Veo2など、さまざまな最新AIモデルに触れることが可能。ミライさんは「比較モードを使えば複数のLLMの出力を一度に確認できるので、自分に合ったAIを選べる」と実践的な使い方も紹介。画像・動画生成については「Nano BananaやImagine4 Ultraといったモデルを使って画像を生成、編集できる。生成したいイメージをテキスト入力するだけ」と初心者でも扱える点を解説した。



また、「Google AI Studioでは、APIキーを発行すればGoogleの各種AIモデルを自分の開発するアプリに組み込むこともできる」と、開発者向けの機能にも言及。音声生成やAIとの音声・ビデオチャット、アプリ生成まで、「テキスト入力だけで本格AIアプリを構築できる」など、Google AI Studioの多機能ぶりに驚きを見せた。



締めくくりで、ミライさんは「Googleの新しいAIモデルがリリースされたら、まずGoogle AI Studioで最速体験できることが多い」とし、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけていた。