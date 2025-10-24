この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「雨の日はクエストを出すな？単価大幅ダウンで逆に稼げない現象に…」と題した動画で、デリバリー配達員のレクター氏が、雨の日のフードデリバリー業界における「雨クエ」（雨の日クエスト）出現による単価低下現象について語った。



動画冒頭、レクター氏は「昨日、横浜市で雨の日の稼働を行ったが、クエスト（配達件数達成ごとの追加報酬）の単価が非常に渋かった」と説明。

近年、『雨の日ほど稼げる』とのイメージが定着していた同業配達員に衝撃を与える内容だ。



自身の実働例をもとに、2時間で売上5,159円（時給換算2,579円）と一定水準の収入を得られたものの、「ロケットナウや出前館といった他社デリバリーを組み合わせてようやく稼げた」と振り返る。特に「配達員が雨クエに釣られて一斉にオンラインになることで、逆に単価が下がり、稼げなくなっている」と指摘。「雨クエ出しちゃうと配達員が増え、結局競争が激しくなって単価が下がる。“クエスト出さない方が稼げる”現象が起きている」と現場感覚を明かした。



Uber Eatsや出前館、さらに注目のロケットナウまで各プラットフォームの単価を比較し「雨の日のUber Eatsは特に単価が下がっていて、出前館の方が割がよいケースも多い」と述べ、「サービスに期待はしたものの、正直これでは稼げない。稼ぎを求めるなら他社利用も視野に」と踏み込んだ見解を披露している。



さらに「閑散期のこの時期、雨の日にクエストが出ないときが最大の稼ぎ時」とし、「“フラットレート（配達時間による固定報酬制度）”も導入当初に比べて報酬がなくなり、今はやる価値が薄い」と現状分析。

自身が自転車稼働でもロケットナウの収入効率に満足しているとし、「今後は“稼げるプラットフォームに素早く移動”するのが正解」と述べた。



動画の終盤では、「こうした雨の日の稼働に関して、皆さんも最近稼ぎはどうですか？おすすめのプラットフォームなどもぜひ教えてほしい」と視聴者に呼びかけ、締めくくっている。