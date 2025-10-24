小泉成器株式会社は、新モデル『ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）』を発売した。加熱と気化を組み合わせたハイブリッド方式を採用し、6.5Lの大容量タンクで最大約9時間の連続運転が可能。乾燥しがちな季節でも長時間安定した加湿を行ってくれる。

（関連：【画像】小泉成器『ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）』《詳細・デザイン一覧》）

◼︎上部給水と自動湿度制御で快適運転

給水は上部から直接注ぐだけの簡単仕様で、本体から引き出せる取っ手付きトレーにも水を入れられる。湿度55％を目安に自動で加湿量をコントロールする「自動モード」を搭載しており、過加湿を防ぎながら適度な湿度を保つ。

◼︎抗菌加工タンクと内部乾燥モードで清潔に使用

タンク内部には銀イオン抗菌カートリッジと抗菌・防カビフィルターを内蔵。さらに使用後は内部乾燥モードが作動し、残留水分による菌の発生を抑える。お手入れがしやすく、衛生的に使い続けられる点も特長だ。

本体カラーはホワイトで、リビングや寝室などどんな空間にも馴染む落ち着いたデザイン。上部給水構造と持ち運びやすい取っ手付きトレーにより、毎日の手入れや給水作業もストレスなく行える。

◼︎製品仕様

・製品名：ハイブリット式加湿器（KHM-5552/W）・カラー：ホワイト・加湿方式：加熱＋気化（ハイブリット式）・タンク容量：約6.5L・加湿量：約550ml/h・連続運転時間：約9時間（強運転時／室温20℃・湿度30％の場合）・湿度制御：自動モード（湿度55％を維持）・機能：銀イオン抗菌カートリッジ、抗菌／防カビフィルター、内部乾燥モード・給水方法：上部給水・トレー給水両対応・メーカー希望小売価格：オープン価格・販売：小泉成器商品総合サイト／コイズミオンラインショップ

（文＝リアルサウンドテック編集部）