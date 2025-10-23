クロちゃんが付き合いたい女性は「芦田愛菜ちゃん。アスリートなら浅田真央さん」：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）10月22日（水）の放送は、クロちゃん（安田大サーカス）、お見送り芸人しんいち、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ニシダ（ラランド）がご来店。クロちゃん、破局の原因はしんいちだった！？
【動画】クロちゃんが付き合いたい女性は「芦田愛菜ちゃん。アスリートなら浅田真央さん」
人から色々言われてそうなゲストが、とくに忘れられない言葉を発表する新企画「私がくらった一言発表会」。
記念すべき第1回目に招かれたのは、"くらってそうなメンバー"の4人。先日、喉のポリープ手術を受けたばかりのクロちゃんは、「今日のこの番組で、初めて声出しました」と。まだ大きな声は出せないため、声を張る時はフリップで書いて出すという。
「ここ何年間の喉の酷使だろうね」と心配する若林に、「『なんなのぉー』って言ってるだけなんで」とクロちゃん。すると、しんいちが「若林さん、もう嘘1個やってます」と告発。実はこの収録が初めてではなく、昨日の夜、生配信をしていたことを暴露する。
するとクロちゃんはフリップで「なんなのぉー！」と。書く間、みんなが場を繋いでくれたにもかかわらず、ようやく出したものがこれで、若林も「よく出したなそれ」と苦笑い！
ここ数年、ハードに仕事を頑張るしんいち。原動力は「お金」と「芸能人と付き合いたい」という野望だという。山里亮太（南海キャンディーズ）やカズレーザー（メイプル超合金）の結婚が希望を与えてくれたこともあり、好きな俳優・剛力彩芽に「一か八かでDMしちゃいました」と明かす。
すると、クロちゃんが、2人の結婚は「どっちもズルいと思っちゃった」と割って入る。クズキャラだった山里が結婚により世間の評価が変わったことで、“誰と付き合ったら自分も変わるのか”を考えたという。「答え出ました」と自信満々のクロちゃんの口から出たのは…
「芦田愛菜ちゃん」
これを聞いたオードリーは、「やめよう、今日」「ネットニュースで俺らの顔出るんだから、嫌なんだよ」とあきれ返る。
それでも「アスリートだったら浅田真央さん」と夢物語を続けるクロちゃんに、若林も「声潰れろよ！」。
クロちゃんといえば、10年ぶりの恋人が話題になったが、破局の原因はしんいちだという。クロちゃんの誕生日、しんいちからの「何か欲しいものありますか？」とのLINEに、いつものノリで「ギャルよこせ」と返信したところ、しんいちはこのやりとりをXにポストしてしまった。
恋人は「だったらギャルに行けばいいじゃない」と激怒し、これが原因で破局してしまったというのだ。
しんいちは「なんでクロちゃんがリチみたいな女の子と付き合えてるのか、むっちゃ腹立ってきて。別れさせようと思って」とカミングアウト。これを聞いたクロちゃんは「ふざけんじゃねーよ！」と叫び、小さな箱を取り出す。
恋人にプロポーズする時に贈るはずだった163万円の指輪だった。
実は、フラれたことを報告しようと持ってきていたのだが、意図しない流れで破局の話をしてしまい、「お前が変なこと言うから、変なタイミングで出したじゃないか！」と、しんいちへの怒りが爆発。フリップに元恋人の名前を書き、エアーで叫ぶクロちゃんだった。
この他、今年3月に突然コンビ解散し、わずか半年で再結成したパンプキンポテトフライの谷に、3人の不満が爆発！？「谷は"しんどい風"やってるだけ」（しんいち）、「ズルいよね、お前」（クロちゃん）、「自分だけ『コンビでは俺がブレーン』の顔をまだしてる」（ニシダ）と攻撃が止まらない！また、ニシダは、ネットニュースで母親の衝撃的な一言を発見。"実家出禁"から、ついに実家の場所が分からない状態に！？
"くらってそうな4人"が登場
人から色々言われてそうなゲストが、とくに忘れられない言葉を発表する新企画「私がくらった一言発表会」。
世間の評価を変えたいクロちゃんの野望
クロちゃん、破局の原因はしんいち！？
この他、今年3月に突然コンビ解散し、わずか半年で再結成したパンプキンポテトフライの谷に、3人の不満が爆発！？「谷は"しんどい風"やってるだけ」（しんいち）、「ズルいよね、お前」（クロちゃん）、「自分だけ『コンビでは俺がブレーン』の顔をまだしてる」（ニシダ）と攻撃が止まらない！また、ニシダは、ネットニュースで母親の衝撃的な一言を発見。"実家出禁"から、ついに実家の場所が分からない状態に！？