『あちこちオードリー〜春日の店あいてますよ？〜』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「厳密には1年くらい前、半年くらい前からは始めてるですけど」とコメント
E-TALENTBANK
テレ東プラス
娘が生まれたことで、親の気持ちが分かったのだという
週刊女性PRIME
ゆうちゃみ以降ギャルタレントが出てきていないとする藤田にXでは指摘が
Smart FLASH
「あそこの一家は医者家系だよ」などの話題が「イヤになっちゃって」と吐露
デイリースポーツ
「ほかのパパ見たら愕然としたよ。自分のクズさに」とコメント
東京・港区に出入りし、峯岸みなみと一緒によく遊んでいたという
J-CASTニュース
自身より仕事をしていないはずの兼近大樹の方がギャラが多かったと告白
モデルプレス
「たむらけんじのことめっちゃ嫌いでした」と聞かれてもいないのに告白
「もともと、イメージ的にはあの頃の平井堅さんをイメージしていて」と説明
ナリナリドットコム
「1日に4、5回泣かなくちゃいけなくなって。涙枯れてきて」と回想
スポーツ報知
ある番組で女性目線の意見を話したところ、アドバイスのメールが届いたそう
「4月でレギュラー3本無くなった」「いっぱいいっぱいです」と吐露
春日俊彰は「私はもう、シンプルに話してくれるかどうかだね」と回答