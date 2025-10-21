エッ、それ白髪隠しなの！？【40・50代】自然なのにオシャ見え♡「白髪ぼかしヘア」

40・50代の女性にとって、白髪との付き合い方は大きなテーマと言えそう。今回ご紹介するのは「それ白髪隠しなの？」と驚かれそうな、自然にオシャレ見えする「白髪ぼかしヘア」です。白髪もデザインカラーの一部のように見せ、軽やかに仕上げることで、品よく若々しい印象を与えられそう。白髪の悩みを解消しながら、オシャレに見せるヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

根元が伸びても気になりにくい

ナチュラルな毛流れや、抜け感のあるカラーリングでこなれた雰囲気のボブスタイル。ポイントは、ハイライトによって髪に自然な陰影が生まれているところ。@acco.mamaさんは、「このハイライトのおかげでちょっとくらい根元伸びても気にならない」とコメント。伸びてきた白髪が自然に馴染むので、メンテナンスの頻度も抑えられそうです。

ナチュラルで品のある仕上がりの細めハイライト

こちらは、ヘアスタイリストの@sakosakosakosakoさんが、「ナチュラルで品のあるハイライトカラー」と紹介しているカラーリング。ベースとのコントラストをくっきりつけた、細めのハイライトが白髪を自然にぼかし、ヘアスタイルに立体感を演出しています。ナチュラルな毛流れが引き立てられるため、レイヤーヘアと好相性です。

明るいトーンも楽しめる

こちらのヘアスタイルは、シンプルなボブに大胆なハイライトが映えています。白髪ぼかしハイライトは、いわゆる「白髪染め」とは違って、明るいトーンの髪色を楽しめるのが嬉しいポイント。華やかなカラーリングが顔まわりを明るく見せて、気分までぱっと上向きになりそうです。

白髪を活かしたまろやかなカラー

こちらのショートボブは、白髪を活かしたまろやかな発色が魅力。大人の落ち着きを感じさせる、上品な色味に仕上がっています。白髪を無理に隠さず自然にカラーリングと馴染ませることで、髪全体に透明感と軽やかさを演出できるはず。柔らかく上品なベージュ系のカラーリングは、大人女性にこそ似合いそうです。

