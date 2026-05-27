兵庫県たつの市の住宅で親子の遺体が見つかった事件で、全国に指名手配されている大山賢二容疑者（42）が、事件の前後に一時的に実家に滞在していた可能性も視野に警察が捜査を進めていることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。■殺害された親子の自宅隣、約10年前まで大山容疑者が住んでいた実家を家宅捜索たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害されているのが見つかってから一週間が経ちます