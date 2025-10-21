10月20日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、“超破格タイ旅行SP”と題し、母親がタイ人のSnow Man・向井康二と、ミャンマー出身の俳優・森崎ウィンが登場した。番組内では、タイの魅力を紹介する中で、向井がかつて兄とともにムエタイを習っていたエピソードを語り、当時の秘話を明かした。

「向井さんは『事務所の人が写真を見て僕をスカウトしてくれた』と説明し『実は兄と2人でスカウトされた』と語りました。兄弟は“ムエタイ向井ブラザーズ”として活動していた時期があり『キラキラな衣装で周りが踊る中、間奏中は儀式をしていた』と懐かしそうに振り返っていました。活動期間は3年ほどだったといい『ファンは1人くらいしかいなかった』と冗談を交じえ笑いを誘っていました」（放送作家）

さらに番組中盤、スタッフのカンペに『ムエタイ向井ブラザーズ15年ぶりの復活です！』の文字が映し出され、本人も「え？お兄は来ないっすよ」と戸惑いを見せたが、カーテンの奥からまさかの実兄が登場。突然の再会にスタジオは驚きに包まれた。実兄は現在デザイナーとして活動しているといい、肩までの髪にパーマをかけた姿に、くりぃむしちゅー・有田哲平らも「イケメン！」と感嘆の声を上げていた。

X上では、

《こーじ君のお兄さんもイケメン》

《地上波テレビで見れるなんて》

《スカウトくるだろこれ》

と、兄の登場に驚く声が相次いだ。

「有田さんから『自分が辞めて弟が大ブレイクしたのはどんな気持ち？』と問われると、『嬉しい気持ちですけどね』と素直に答え、上田晋也さんから『俺もSnow Man入っとけば…とか思わないの？』と聞かれても『僕はこんなにできないですね』と弟をたたえていました。さらに2人で当時の“儀式”を再現する場面もあり、息の合ったパフォーマンスにスタジオから笑いが起きていました」（前出・放送作家）

芸能ジャーナリストは、STARTO社のアイドルが赤裸々に家族を登場させるのは珍しいことだと指摘する。

「旧ジャニーズ時代では、家族の話は、兄弟がいるというエピソードを明かす程度で、テレビ出演など考えられないことでした。それ以外にも、SNS禁止、他事務所とのコラボもほぼなし、ドラマのホームページでさえ顔を載せないほど“閉鎖的”でした。しかし2019年ジャニー喜多川氏の死去以降、SNSの解禁、他事務所との交流が進み、家族の登場も自然になってきました。Travis Japan・松田元太さんの妹・KOKOROさんが5人組ガールズグループ・UN1CONでデビューしたり、木村拓哉さんの娘・CocomiさんやKoki,さんのモデル活動など、令和の芸能界は“家族ぐるみ”で活動する時代に変わってきています」

今回の『しゃべくり007』での兄弟共演は、まさに令和の芸能界が迎えた“時代の変化”を象徴する一幕といえそうだ。