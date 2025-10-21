テレビ局が県ごとに分かれた知られざる背景「田中角栄が作った」放送利権の構造
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「実は地元密着だけじゃない。各県ごとに局が分かれた本当の理由を元テレビ局員が解説します」と題した動画を公開。テレビ局が都道府県ごとに存在する理由について、単なる地域密着ではない「本音と建前」を解説した。
動画で下矢氏は、テレビ局が県ごとに分かれている表向きの理由として、放送法に基づく「地域の特色・地域性を守る」「選挙制度との一致」「特定のメディアが力を持ちすぎるのを防ぐ」という3点を挙げる。しかし、これは技術的な問題ではなく、「一重に政治的な理由・思惑が強い」と断言し、議論の核心に切り込んだ。
下矢氏がその裏の理由として指摘するのは、政治や行政の介入を容易にするための構造である。この仕組みを事実上作り上げたのが、郵政大臣時代の田中角栄氏だという。当時、郵政省（現・総務省）は民放テレビ局の数を限定する方針だったが、田中氏はその方針を覆し、大量の放送免許を交付。これにより、各都道府県にテレビ局が乱立する現在の体制が生まれたと解説する。
この結果、テレビ局の免許許認可権を握る行政や政治家が、各局に対して影響力を行使しやすくなった。下矢氏は「行政・政治の介入余地を大きくしたかった。そのレールを敷いたのは田中角栄さん」と述べ、これが県ごとに局が分かれた最大の理由だと結論付けた。
最後に下矢氏は、地方局が「テレビ広告の落ち込み」と「地域経済の低迷」という二重苦に直面している現状を指摘。今後は経営効率化のため、エリアごとに地方局が経営統合していく流れが進むのではないかと、テレビ業界の未来を展望した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube