セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ホット専用の冬季限定ペットボトルシリーズ「スターバックス WINTER COLLECTION」から、「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」と「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」を10月21日から発売しています。

手軽にカフェ気分を味わえる商品

「ピーチティー with ハニージンジャー」は、蜂蜜の甘みと、ジンジャーのアクセントある香りを重ね、豊かな風味に仕上げたホットフルーツティー。酸味と甘さを引き出したピーチの果汁に、ティーを合わせています。

「ヘーゼルナッツホワイトモカ」は、コーヒーとまろやかなミルクに、やわらかな甘さのホワイトチョコレートの風味と、香ばしいヘーゼルナッツの香りが感じられる商品。スターバックスの「ホワイトモカ」にヘーゼルナッツの香ばしさをプラスした、“ホッと温まる”一杯となっています。

同社は「外出先でもおうちでも、手軽にカフェ気分を味わっていただける商品です。ぜひ、セブン-イレブンだけの特別な味わいで、心も体も温まるひとときをお楽しみください」とコメントしています。

セブンイレブン限定の「冬季限定ペットボトル」に、SNSでは「ホワイトモカうまっっっそ！」「ピーチティーとホワイトモカだと！？」「冬って感じがしていいな」「気になるー」「大歓喜！！」「なんだこれうまいにきまってる」「うわ、両方とも気になる！」など期待の声が多く寄せられています。

価格は「ピーチティー with ハニージンジャー」が203.04円（以下、税込み）、「ヘーゼルナッツホワイトモカ」が213.84円です。

全国のセブンイレブン限定（一部店舗を除く）で順次販売中です。