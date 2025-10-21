172cm高身長フィジカルにうっとり…韓国美人ゴルファー、魅力ダダ漏れの最新秋冬コーデ【PHOTO】

韓国の人気美人ゴルファー、ユ・ヒョンジュが魅力あふれる“秋冬ルック”で人々を魅了している。

【写真】ユ・ヒョンジュ、男心をつかむフィジカル

ゴルフウェアブランド「The Sienna Life（ザ・シエナ・ライフ）」は最近、自社のアンバサダーを務めるユ・ヒョンジュをモデルとした2025年シーズン秋冬コレクションを公開した。

今シーズンのキーワードは「DOPAMINA ALLEGRA（ドーパミナ・アレグラ）」。季節感を生かしたスポーティなデザインに保温性を兼ね備え、ラグジュアリーな素材とエレガントなラインを同時に実現したコレクションとなっている。

撮影は京畿道驪州（キョンギド・ヨジュ）のザ・シエナ・ベルートCCで行われ、ユ・ヒョンジュの明るいエネルギーと美しいコースの調和が生き生きとした雰囲気を演出している。

メインアイテムは、ブランドを象徴するジャカードセーターと上質な光沢感を持つスポーティなダウンシリーズ。ウールニット、機能性ジャージ、防水ナイロンなどの高級素材を採用し、ブラックやオフホワイトのモノトーンにブルーやブラウンのグラデーションを合わせて洗練されたカラーバランスを完成させた。

ブランド側は「秋冬コレクションでは、イタリアンな感性とパフォーマンスの機能性を同時に表現している」とし、「ゴルフの本当の趣を楽しむ秋冬のフィールドで、暖かく感覚的なルックを提案する」とコメントしている。

（写真＝The Sienna Life）ユ・ヒョンジュ

「The Sienna Life」は最近、俳優イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンを起用した秋冬シーズンのビジュアル公開した直後にワンピースアイテムが即完売するなど、国内で高い人気を集めている。

現在はプロゴルファーのパク・インビ、ユ・ヒョンジュ、キム・ジヨン2、そして女優イ・ミンジョンをアンバサダーおよびモデルに起用し、スポーツスターと人気女優という組み合わせでプレミアム戦略を強化している。

同コレクションは韓国全国の主要百貨店、清潭（チョンダム）直営店、新羅ホテル内店舗、ザ・シエナ済州CC、ザ・シエナ・ソウルCCおよび各プロショップ、公式オンラインストアで展開されている。

◇ユ・ヒョンジュ プロフィール

1994年2月28日生まれ。韓国・京畿道出身。身長172cm。2004年からゴルフを始め、2011年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。実力と美貌、優れたフィジカルを兼ねそなえた女子ゴルファーとして人気を集めている。