¾ì³°ÃÆ¤Ë¤·¤¿µå¤ÏÆâ³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÎ¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â2ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤ÏÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡£Âª¤¨¤¿¤Î¤ÏÆâ³Ñ¥Ü¡¼¥ëµå¡£¡Öµ¬³Ê³°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡4²ó2»à¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡£±¦ÏÓ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Åê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¾¡¼¥ó¤«¤éÆâ³Ñ¤Ë³°¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ú¡¹¤È±¦ÍãÀÊ¾ì³°¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ33ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÇÛµå¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤«¤é¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÂÇ¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ü¡¼¥ëµå¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¾ì³°ÃÆ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤µ¤ó¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ëµå¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ä¤ó¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤·¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ìÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¸ª¤òÍî¤È¤¹¤ï¤Ê¡×¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾ì³°¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì°ìËÜ¤À¤±¤Ç¤â¥ì¥Ù¥Á¤Îµ¬³Ê³°ËÜÎÝÂÇ¤ä¤¾¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ2ËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤Ç¤â¶Ã°ÛÅª¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÌó50Ê¬¸å¤Ë3ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤âÃ¡¤¹þ¤ß¡¢10¸Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡Ä¡Ä¡£MLB»Ë¤Ë»Ä¤ë1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë