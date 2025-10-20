北海道や東北でクマによる人身被害が相次いでいる。世界でも稀なヒグマの高密集地帯である知床半島では、2023年に過去最多の185頭が捕殺された。対応にあたった現地レンジャーをノンフィクションライターの中村計氏が取材した。（文中敬称略）

【写真】市街地をのそのそと… 斜里町のコンビニ付近を徘徊するオスの個体

解体場の作業が追いつかない

"地獄絵図"という表現は、決して大げさではなかった。

「クマの解体場があるんですけど、そこに5頭くらいクマが転がっていることもありました。解体中、市街地で撃たれたクマがまた来て、解体が追いつかないんです。親子だと一度に2、3頭くらい運ばれてくるので」

2023年、世界遺産の知床半島でヒグマの大量出没と格闘した複数のスタッフの内の一人の言葉である。

捕獲したクマは原則、焼却処分にする。しかし、その際、小さな焼却炉に入れられるよう解体する必要があったのだ。

クマを即死させるには胸より上をねらうのがセオリーだ。心臓や肺だと生命力の強いクマはすぐには死なず、撃たれてもまだ何十メートルも走ることができる。手負いのまま背の高い草むらの中に逃げ込まれると、深追いは危険なため確認作業が翌日になることもある。そうすると別の問題が発生した。前出の現場経験者は顔をしかめる。

「クマの腐敗臭って、すごいんです。私たちは普段、海岸に打ち上げられたクジラやトドの死体も小さく切り刻んで処分しています。クマが居着いてしまうと困るので。海獣類の腐敗臭に慣れている私たちでもクマの腐敗臭には『うっ』ってなる。臭いが体について、なかなか取れないんです」

2023年は全国的にクマが大量出没した。北海道では1年で1804頭ものヒグマを駆除している。この数字は前年の1.9倍に当たり、過去最多を大幅に更新した。

その年、知床半島では185頭のヒグマが捕殺された。全道の約10分の1に相当する。知床半島は斜里町、羅臼町、標津町の3町からなる。北海道の全市町村数は179なので、割合的に知床の数字がいかに突出しているかがわかる。斜里町の対応に当たったスタッフの証言だ。

「通年だと、まずいなという市街地出没は10件あるかないか。でも、この年は日の出とともにクマが市街地に入ってきて、駆除したと思ったらまたくるという……。順番待ちしているかのように次から次へと入ってくる。多いときだと、同時に5、6頭くらい電気柵に囲まれた市街地エリアに留まっていて。クマ担当ではない人の手まで借りなければならない状態でした。大きな事故が起きなかったのは奇跡ですよ」

「管理」か「保護」かで真っ二つ

ただし、「ヒヤリハット」は幾度もあった。ほとんどの住民は斜里町役場のLINEを登録していてクマの「目撃」「痕跡確認」「捕殺」等の情報が逐一入る。出没のピーク期、9月から11月にかけて住民は車以外での外出は極力控えていた。

一方、知床は年間180万人もの観光客が訪れることもある一大観光地だ。2023年も知床は観光客で賑わっていた。観光客は役場の広報車やパトカーのアナウンス、あるいは宿泊先等で配られる注意喚起のチラシなどから情報を得るしかなく、周知が徹底されていたとは言い難かった。

そのため早朝、ランニングをしていた観光客と、追い立てられて逃げるクマがあわや正面衝突しかけたこともあった。対応スタッフも背後からヒグマにチャージを受けたり、車の扉を開けたら2メートル先のやぶにヒグマが潜んでいたりと、何度となく肝を冷やすシーンに出くわした。知床で野生動物管理のプロ集団「ワイルドライフプロ」を率いる葛西真輔は言う。

「ほとんど報道されませんでしたけど、2023年の知床は、まさに地獄絵図でしたよ。住民にとっても、スタッフにとっても、そして、ヒグマにとっても」

葛西は2005年から2022年まで知床半島の野生動物の管理・保護を請け負う知床財団に所属していた。

「僕らがメインで担当していた斜里町内は、駆除数が20頭にいくなんてことはまずなかった。ところが2011年に27頭、2012年に24頭と増え、2015年なんて47頭だから、『えーっ！』ですよ。その頃、そうやって定期的に大量出没が起こることが段々とわかってきた。ところが、2023年は町内だけで97頭ですから。異常も異常。考えられないですよ」

クマの大量出没の原理は、コップとその中の水にたとえると理解しやすい。コップの大きさはそのエリアで許容できるクマの生息数の規模、水の量は実際の生息数だとすると、水の量はある程度、余裕のある状態が望ましい。餌不足でコップが小さくなったとしても、あふれ出ることはないからだ。しかし、すり切り一杯な状態だと、許容量が下がった途端、一気に水があふれ出すことになる。つまり、大量出没だ。

葛西は強めの言葉でこう警鐘を鳴らす。

「人間が対応可能な数までクマの総数を落とすことが急務。でないと、今後、えらいことになりますよ。今、人間の世界がクマに制圧されかけているわけです。知床はあれだけの地獄を経験しても、まだ、頭数コントロールのほうへ舵を切れないでいる。今度、大量出没があったら、死人が出てもおかしくないですよ」

現場スタッフの一人は、こう本音を漏らした。

「今となっては事故が起きなかったことがよかったのか悪かったのか、わからなくなりますね。本当にギリギリだったのに、対応できたということになってしまった。でも数年後、これ以上の大量出没があったら、絶対に持ちこたえられません」

今、知床の町は葛西のような「頭数コントロール派」と「保護派」で真っ二つに割れているという。人慣れしているなど、行動に問題のあるクマに関しては両派とも駆除で一致している。しかし、前者は積極的に頭数を減らすべきだと主張し、後者は「問題のないクマ」は極力生かすべきという考えだ。

知床財団のホームページで公開されているヒグマに関する会議資料を読むと、最前線で駆除を行うスタッフと研究者の間の温度差がはっきりと見て取れる。研究者は圧倒的に保護派が目立つ。

このギャップの根本は「クマの本気を知っているかどうか」だと語るのは獣医師であり、ハンターでもある石名坂豪だ。

「ゴム弾などで追い払うときのクマは、そんなに怖くない。こちらをなめてますから。ただ、命を取りにいったときのクマは本気度が違う。だからクマの人身事故はハンターがいちばん多いんですよ。最前線で駆除にあたった人たちが頭数コントロールの必要性を訴えるのは、そこだと思うんです。今のうちに減らしておかないと取り返しのつかないことになる」

石名坂も葛西同様、2008年から2022年の途中まで知床財団のスタッフだった。そこでクマを殺さずに共存する道を探ったが、いずれも徒労に終わった。

「何年もかけて百回ぐらい山の中に追い払ったクマもいる。でも、行動を変えることができず、人前に出てきてあっけなく殺されてしまった。そのたび、何をやってきたんだろうと思うわけです。私の結論として、昔のように人に会ったら殺されるということをクマに学習させないとこの状況は変わらないと思います」

社会的な合意を得るのは難しい

春グマ駆除が盛んに行われていた1970年代から1980年代にかけて、一般人とクマが出くわすことなどまずなかった。頭数が減っていたこともあるが、何よりもクマが人を恐れていたからだ。

春グマ駆除が禁止された1990年に5000頭まで減少していたヒグマは、2022年には約1万2000頭まで回復したとされる。石名坂は言う。

「ヒグマの繁殖力は侮れない。ちょっとでも油断したら、すぐに戻りますよ。そして、ドカッと町にやって来る。野生動物の保護に成功して数が増えたんだけど、その後のフォローがうまくいってないというのは『あるある』なんですよ。シカが典型例。増え過ぎて、大問題になっている」

クマもそうだ。成功であり、失敗でもある。ただ、知床の場合、その失敗を取り返すのは容易ではない。

知床において自然のスケール感を象徴するヒグマは観光資源でもある。観光業に携わる人間にとってクマの数が減るのは喜ばしいことではないだろう。知床でガイドを務める寺山元はこう話す。

「頭数をコントロールすべきという意見は同意します。そっちのほうが考え方としては合理的。ただ、ヒグマは知床のアイドルでもある。世界遺産という地域の性格上、社会的な合意を得るのは非常に難しい気はしますね」

寺山もかつては知床財団でヒグマ管理に携わっていた。それだけに物理的な困難さも想像がつく。

「大変ですよ。クマを獲るって。市街地に出てきたクマならともかく、山の中でクマなんて、そう簡単に見つからないですから。見通しも悪いし、足場も悪い。そこで銃を構えて命中させるというのは相当なスキルです。もう、かなり気合いを入れていかないと」

それは知床以外のエリアでも言えることだ。寺山はこう達観してもいた。

「これからの時代、自然の近くで暮らすということは、死をともなうものだという考えを、ある程度、受容しなければいけないんじゃないですか。それが嫌なら都市に住むしかない。僕はリスクをとっても、ここに住みたいと思っていますけど」

最後にこう付け加えた。

「結局、解はないんですよ。保護か、頭数コントロールかという問題は」

そうかもしれない。いや、そうなのだろう。ただ、そう逡巡している限り、クマの大量出没は終わらない。

【プロフィール】

中村計（なかむら・けい）／1973年、千葉県生まれ。ノンフィクションライター。著書に『甲子園が割れた日』『勝ち過ぎた監督』『笑い神 M-1、その純情と狂気』など。スポーツからお笑いまで幅広い取材・執筆を行なう。近著に『落語の人、春風亭一之輔』。

※週刊ポスト2025年10月31日号