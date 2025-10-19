¡Ú2025Ç¯10·î¡Û50Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â½Ì¾®¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤¬10·î»ÈÍÑÊ¬¤è¤êÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢¿©ÎÁÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿Êª²Á¤Î¹âÆ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀáÌó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Î±¿ÍÑ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
All About¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£·î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯10·î14Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¹áÀî¶ä¹Ô ¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
£ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¤Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.75¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯0.78¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
¥À¶¿å¶ä¹Ô À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑÄê´üÍÂ¶â¡ÊBon Voyage¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë»ñ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¦¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡¦¶âÍø¡§0.65¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡ÀÅ²¬¶ä¹Ô ¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ ¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼
¢¨¿·¤¿¤ËÀÅ²¬¶ä¹Ô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤Î¾å¸Â¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¢¨2025Ç¯10·î14Æü¤ËÍÂÆþ¶â³Û¤È¶âÍø¤¬²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤«¤é300Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¡¢¶âÍø¤Ï0.80¡ó¤«¤é1.00¡ó¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î°Â¿´´¶¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»´ü±¿ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¤è¤¤¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
All About¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¶âÍø¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£·î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯10·î14Æü»þÅÀ¡Ë¡£
50Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡© ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô6¤Ä¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¡UI¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¹áÀî¶ä¹Ô ¥»¥ë¥Õ¤¦¤É¤ó»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä¶¶âÍø¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨1¿Í100Ëü±ß¤Þ¤Ç¡£
£ÂçÏÂ¥Í¥¯¥¹¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.90¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¸Ä¿ÍµÒ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¤Åìµþ¥¹¥¿¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¥×¥é¥¹¡ã¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡ä
¡¦¶âÍø¡§0.75¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¿·µ¬¸ýºÂ³«ÀßÍ¥¶ø¥×¥é¥ó ¥¹¥¿¡¼¥ï¥ó±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬¶âÍøÇ¯0.78¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¶â³Û50Ëü±ß°Ê¾å¡£
¥À¶¿å¶ä¹Ô À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§À¶¿å¤ß¤Ê¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ÀìÍÑÄê´üÍÂ¶â¡ÊBon Voyage¡Ë
¡¦¶âÍø¡§0.70¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·¤¿¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë»ñ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¦¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡¦¶âÍø¡§0.65¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¹¤ëÊý¸ÂÄê¡ª¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼±þ±çÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¡£¸ýºÂ³«ÀßÆü¤«¤é¡¢¸ýºÂ³«ÀßÆü¤ÎÍâ¡¹·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£
¢¡ÀÅ²¬¶ä¹Ô ¤·¤º¤®¤ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹ ¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥àÄê´üÍÂ¶â¡×
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ß°Ê²¼
¢¨¿·¤¿¤ËÀÅ²¬¶ä¹Ô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤µ¤ì¤ëÊý¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Êç½¸¶â³Û600²¯±ß¡Ê3¥«·î¤´¤È¤Ë150²¯±ß¤Î¾å¸Â¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¡£
¢¨2025Ç¯10·î14Æü¤ËÍÂÆþ¶â³Û¤È¶âÍø¤¬²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£ÍÂÆþ¶â³Û¤Ï3000Ëü±ß°Ê²¼¤«¤é300Ëü±ß°Ê²¼¤Ë¡¢¶âÍø¤Ï0.80¡ó¤«¤é1.00¡ó¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÍø1.00¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¶âÍøÇ¯1.00¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë50Ëü±ßÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤Ï5000±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î¶âÍøÇ¯0.275¡ó¤Ç¤¹¤È¡¢1Ç¯¸å¤Î¼õ¼èÍøÂ©¤Ï1375±ß¡ÊÀÇ°úÁ°¡Ë¡£1Ç¯¤ÇÌó3600±ß¤â¤Îº¹¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î°Â¿´´¶¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»´ü±¿ÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶âÍø¤Î¤è¤¤¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)