｢ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター｣を鑑賞できるショーレストラン！東京ディズニーランド「ザ・ダイヤモンドホースシュー」グランドメニュー
東京ディズニーランドのウエスタンランドにある「ザ・ダイヤモンドホースシュー」
お食事を楽しみながらショーが鑑賞できるウエスタンスタイルのレストランです。
ショーは、「クララベル・カウ」と「ホーレス・ホースカラー」が開催する愉快なアメリカンバラエティショーで、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちも登場します！
東京ディズニーランド「ザ・ダイヤモンドホースシュー」2025年秋 グランドメニュー
© Disney
場所：東京ディズニーランド／ウエスタンランド
座席数：約190席
レストラン提供：プリマハム株式会社
東京ディズニーランドのウエスタンランドにあるレストラン「ザ・ダイヤモンドホースシュー」
2階建ての優雅なサルーンで、アメリカ西部の雰囲気を感じられるメニューがいただけます。
また、お食事の後には約30分のショーが楽しめるのも魅力的☆
今回は、そんな「ザ・ダイヤモンドホースシュー」のグランドメニューを紹介していきます！
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」メニュー
© Disney
価格：【S席】6,500円、【A席】6,000円、【B席】5,500円ローストビーフサラダ、骨付きソーセージ、フライドポテト、スモークサーモントラウトとシュリンプのマリネ、フライドチキン、チーズポテトコロッケ、ベーコンとほうれん草のキッシュ、トルティーヤロール（チキン、ハムとチーズ）、パンバニラパルフェグラッセのアップルパイ仕立てお飲物のチョイス
「ザ・ダイヤモンドホースシュー」定番の馬蹄形のパンをはじめ、トルティーヤロールや骨付きソーセージ、フライドチキンなど色とりどりの料理をワンプレートで楽しめます☆
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」お子様メニュー 小人
© Disney
対象：【小人（幼児・小学生）】4〜11才
価格：【S席】4,500円、【A席】4,000円、【B席】3,500円ミッキープレート
ハンバーグ、ソーセージ、エビフライ、コーンとエダマメのソテー、ケチャップおにぎり、ローストビーフサラダ、フレンチフライポテトフルーツゼリー、ストロベリーソースアップルジュース
4〜11才が対象のお子様メニュー。
ハンバーグやソーセージ、エビフライなどお子様に人気のメニューがセットになっています！
低アレルゲンメニュー
「ザ・ダイヤモンドホースシュー」では、低アレルゲンメニューもご用意。
低アレルゲンメニューは、5大アレルゲン（小麦、そば、卵、乳、落花生）を原材料に使用していません。
提供まで多少お待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」低アレルゲンメニュー
価格：【S席】6,500円、【A席】6,000円、【B席】5,500円骨付きソーセージ、フレンチフライポテト、スモークサーモントラウトとシュリンプのマリネ、ローストビーフサラダ、カレードリア、米粉パンのミニハンバーガーフルーツゼリー、ストロベリーソースお飲物のチョイス
※ショー開催時間の45分前までにレストランにてお申しつけください。
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」低アレルゲンメニュー 小人
価格：【S席】4,500円、【A席】4,000円、【B席】3,500円ミッキープレート
ハンバーグ、ソーセージ、シュリンプ、帆立貝のソテー、コーンとエダマメのソテー、ケチャップおにぎり、ローストビーフサラダ、フレンチフライポテトフルーツゼリー、ストロベリーソースアップルジュース
※ショー開催時間の45分前までにレストランにてお申しつけください。
ソフトドリンクコーヒー 400円紅茶 400円ウーロン茶 400円アイスコーヒー 400円アイスティー 400円アイスウーロン茶 400円コカ・コーラ 400円ファンタ ゴールデンサイダー 400円オレンジドリンク 400円
ノンアルコールキリン グリーンズフリー 550円
アルコールドリンクキリン一番搾り生ビール 850円グラスワイン（白／赤） 1,250円
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」
© Disney
所要時間：1回 約70分（公演時間 約30分）
※お食事の後に、公演が行われます
※ショーレストランのご利用には予約が必要です
【前日までの受付】ご利用日の1ヵ月前9:00〜前日20:59まで
【当日枠】オンラインにて毎日9:00より受付を開始します
当日、空席がある場合は、店頭にて10:00より受付を行います。
「ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター」は、「クララベル・カウ」と「ホーレス・ホースカラー」が、開催する愉快なアメリカンバラエティショー。
世界で一番のバラエティショーを開くために「ザ・ダイヤモンドホースシュー」に招待された、「ミッキーマウス」をはじめとするディズニーの仲間たちが、唄や演奏など楽しいパフォーマンスを、次々と繰り広げます。
カントリー＆ウエスタンのメロディーにのって、手拍子で「ミッキーマウス」たちと一緒にショーを盛り上げるなど、一体感が楽しめます！
ショーが楽しめるウエスタンスタイルのレストラン。
東京ディズニーランド「ザ・ダイヤモンドホースシュー」グランドメニューの紹介でした☆
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ｢ザ・ダイヤモンド・バラエティマスター｣を鑑賞できるショーレストラン！東京ディズニーランド「ザ・ダイヤモンドホースシュー」グランドメニュー appeared first on Dtimes.