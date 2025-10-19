安くておいしい総菜が人気なスーパー「ロピア」。今回は、業スーこと「業務スーパー」に魅せられた、育児漫画家のモチコさんが初めて「ロピア」に行った感想をレポートしてくれました。実際に購入した商品で、「リピあり」だと思った商品3選にも注目です。

業スー愛用者がロピアに行ってみた！

私は筋金入りの業務スーパー愛用者！ 週1の買い出しは必ず業スーへ行き、オリジナル商品やそうではない食品をたんまり買っております。

【写真】ロピアのリアル購入品

そんな私が先日初めて行ってきたのが・話題のスーパー「ロピア」！

ということで今回は、業スー愛用者の初ロピアの感想＆比較をご紹介します。ちなみに業スーやロピアは、地域によって品ぞろえや値段が違うようなので、これらは関西在住のわが家の視点です。

まず業スーとロピア、私の思う大きな違いはこんな感じ。

業スーは、お肉のパックは買いやすいサイズなのに対して、ロピアは基本大入り。1kgパックのお肉など、とにかく大きいことが特徴です。その分グラム単価はお得。

使いやすい量だけを買いたい方は業スー、大量買いをする方はロピアが向いているなと思いました。

そして大きな違いのもうひとつが、業スーは冷凍食品が豊富、ロピアはお惣菜が豊富。それぞれオリジナル商品もたくさん扱っています。

たとえば「友達家族で集まってパーティしよう！」となったときに、業スーは前の週に買っておいて、当日レンチンなどで解凍して食べる…というのがぴったり。ロピアは当日に買って、当日に食べる！ 調理の手間もなし！

日程や店までの距離、手間を考えてどちらにするかを選ぶとよいかなと思いました。

ロピアで実際に買ってみた！

すべてロピアオリジナル商品です！ 事前にネットで調べて評判のものを買ってみました。ここから「リピあり」だと思ったものを3つ、ご紹介します。

●1：冷凍唐揚げ からあげの山

こちらは夫のチチオがお気に入り。チチオ曰く「フライドチキンぽい味つけがおいしい」とのこと。

確かに衣にしっかり味がついててスパイシー。お肉も味がしっかりしています。

●2：ピザ

ワンコインで買えるピザ！ お総菜コーナーで売っていました。

生地の部分がもっちりしていておいしかったです。個人的には、具を足してアレンジしてもより楽しめるかも、と思いました。

1枚だと家族4人では足りなかったので、3枚くらいは買いたいですが、それでも1500円でコスパも十分です！

●3：焼肉のタレ 肉たらし

ちょっと照り焼きのような、甘さや和風っぽさを感じるタレ。でも照り焼きほど甘くなく、ニンニクの風味も効いています。

焼き肉だけでなく、野菜炒めやチャーハン、焼きそばなど、なににでも使えそうなお味です。万能タレとして、1本あったら便利そう。

ちなみにリピ買い品に選ぶかとても迷ったのが、具がはみ出しまくりの「巻きすし」。おいしかったしリピしたいんですが、少々値段が高い…。気軽にリピはできないという結論になりましたが、こちらも特別なときにはぜひ買いたい1品です。

以上、業スー愛用者の「ロピア」レポでした！ 話題になるのがわかるくらいとっても楽しかったので、また行ってみたいです。友達と行ってパーティするのも楽しそう。

気になる方はぜひ行ってみてくださいね。あ、業スーも楽しいですよ！（笑）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください