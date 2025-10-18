¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆ°¦¡õÅ·²»¡¢»ÐËå¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¡¤¹¤é¤Ã¤ÈÈþµÓ¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÄ¹½÷¡¦Å·æÆ°¦¤È¼¡½÷¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ä¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡õÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì
¡¡°¦¤ÈÅ·²»¤Ï¡Ö2nd SHOW¡×Æâ¡Ödazzlin¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°¦¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢Å·²»¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ä¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡õÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì
¡¡°¦¤ÈÅ·²»¤Ï¡Ö2nd SHOW¡×Æâ¡Ödazzlin¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°¦¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¡¢Å·²»¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£