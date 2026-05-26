ミランは25日、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任を発表した。また、ジョルジョ・フルラーニCEO（最高経営責任者）、イグリ・ターレSD（スポーツディレクター）、ジェフリー・モンカダTD（テクニカルディレクター）も同日付で解任。“幹部一掃”という衝撃の決断を下した背景について、クラブは次のような声明を発表している。「昨シーズンの失望を受け、オーナー陣はクラブに対し、チャンピオンズリーグ（CL）復帰とセ