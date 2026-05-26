列島に再び“季節外れの暑さ”が訪れた25日は、全国100地点以上で真夏日となった。梅雨を飛び越え“真夏”が到来したことで懸念されるのが「水不足」。栃木・中禅寺湖では水位が平常時より3m以上低下し、“幻の道”が出現しているという。水がない桟橋、岩がゴロゴロ栃木県の日光にある人気観光地の中禅寺湖。リポート：こちらの柱、高さ1メートルぐらいのところに白い跡ができています。普段はこのあたりまで水があるのでしょうか