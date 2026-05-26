ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が25日、東京・国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を行った。ポスターには22年5月、61歳で亡くなった上島竜兵さんも描かれていた。前列には上島さんをしのぶ“豆絞り”姿のファンが陣取った。寺門は「竜ちゃんもいるんだよね…」とポツリ。ダチョウ倶楽部を慕う仲間たちと、40