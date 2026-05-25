お笑い芸人の小籔千豊が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。会えてうれしかった有名人を明かした。小籔は「俺、芸人全員好きやったから、吉本の人会えただけで『うわ！』ってなってん」というが「吉本の人らって同じ会社やから、何となくありがたみが下がってくる」と現状を説明。そんな中、会えてうれしかったのは「鶴瓶さん、上沼（恵美子）さん、藤山直美さん、阪神の選手」と話し「あとは、ふいに会った阿部（慎之