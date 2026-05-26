〈デロイトトーマツグループ子会社が総務省から指名停止措置！文春が“人件費水増し請求”を報道していた「3100時間分を過剰計上」〉から続く国内最大級の総合コンサルファーム、デロイトトーマツグループ。官公庁からの委託事業をめぐって不正が頻発している。「週刊文春」の取材で、デロイトトーマツテレワークセンター（DTTWC社）の会長と社長が不正問題を受けて辞任していたことが分かった。【写真】この記事の写真を見る