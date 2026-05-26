「お酒を飲み過ぎ、理性を喪失して浮気をする人は少なくありません。その中には、アルコール依存症になりかけている人もおり、調査でそれがわかることもあります」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事