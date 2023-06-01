世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 2026年4月に発表・発売された5Gスマートフォンは20機種（3月発表1機種含む）。内訳はファーウェイ 5機種、シャオミ 3機種、HONOR 5機種、OPPO 5機種（OnePlus含む）、vivo 2機種。 ファーウェイのカメラフォン「Pura 90」シリー