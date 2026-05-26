中国が宇宙飛行士を宇宙に1年間滞在させる実験に乗り出した。米国と月探査をめぐる宇宙覇権争いを繰り広げる中、月への長期滞在に必要な人体データを確保するために動き出した。25日、中国中央テレビ（CCTV）など官営メディアは、有人宇宙船「神舟23号」が成功裏に打ち上げられ、宇宙ステーション「天宮」にドッキングしたと報じた。神舟23号は前日午後11時8分（現地時間）、中国北西部の甘粛省・酒泉衛星発射センターからロケット