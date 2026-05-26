◇MLB ドジャースｰロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの先発エメ・シーハン投手の右肩に打球が直撃しました。3回に60日間の負傷者リストから復帰し今季初出場となったキケ・ヘルナンデス選手がタイムリーヒットで先制点をつかむと、直後の4回、ノーアウト2塁の場面でトロイ・ジョンストン選手の打球がシーハン投手の右肩を襲います。すぐにロバーツ監督がマウンドにやってきてシーハン投手の状況を確認しま