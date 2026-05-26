4月に東京・葛飾区の路上で男性4人が襲われ約5300万円相当の金塊2kgなどが奪われた事件で、逃走していた実行役の19歳の男2人が逮捕された。警視庁は、もう1人の行方や指示役の捜査を続けている。催涙スプレーで襲い、金塊入りバッグを奪うわずか3分未満の犯行。男らは、もみ合いながら男性が持っていたカバンを奪い去った。4月28日、東京・葛飾区の路上で金塊2kgが奪われた事件。実行役の19歳の男2人が栃木県と広島県でそれぞれ逮