プロ野球巨人軍の阿部慎之助監督が25日夜、東京・渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして、現行犯逮捕されたことがわかりました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、巨人の阿部慎之助監督です。捜査関係者によりますと、阿部容疑者は25日午後7時すぎ、渋谷区の自宅で、18歳の長女をつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いがもたれています。阿部容疑者は姉妹が言い争いをしていることを注意した際に、娘が言い返したこと