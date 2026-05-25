お笑い芸人・東野幸治（58）が、19日深夜放送のテレビ朝日『深夜のダイアン』（毎週火曜）に出演し、自身の激ヤセを明かした。【動画】東野幸治、ガリガリの現状語る「あばらが浮きでて、ちょっとぽこって」「居酒屋津田」のゲストで登場し、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）とトーク。ユースケには心配事があり「東野さんが細すぎて、どんどんやせていってないですか？」と聞いた。「（体を）鍛えてるんですか？」と聞かれた