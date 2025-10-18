10月17日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系／以下、『Mステ』）に、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnu、NiziU、JO1、Awich feat. FERG & Lupe Fiascoが出演。Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnuと日本の音楽シーンを席巻するバンド3組が集結した。

■ミセスは豪華演出で幸福感溢れるパフォーマンスを披露

Mrs. GREEN APPLEは「キリングッドエール」のCMソング「GOOD DAY」を披露。9月28日にリリースされた、今年4月から続く6カ月連続リリースの締めくくりとなる新曲だ。大森元貴（Vo/Gt）曰く“令和歌謡曲”であり、「とにかく聴いていて明るくなれる、なんだか活力になる、そんな漠然としたパワーをとても大切にした楽曲」だという。黒色のスーツに身を包んだメンバー3人に、ダンサーやストリングス隊、ホーン隊も交えた、どこかレトロで華やかなステージ。大森はハンドマイクで時折ステップを踏みながら歌い上げ、若井滉斗（Gt）や藤澤涼架（Key）も笑みを見せる。最後にはカラフルな紙吹雪も彩った、幸福感にあふれたパフォーマンスだった。

■ヒゲダンはワンマンライブさながらの熱いステージに

約3年ぶりの『Mステ』出演となったOfficial髭男dismは、今年、自身初のスタジアムツアーを成功させたことも記憶に新しい。そんな彼らのワンマンライブを再現するかのように、放送ではスタジオに専用ライブセットを設けてパフォーマンスを繰り広げた。1曲目は劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」。メンバーのみでの演奏で、疾走感のあるバンドサウンドとともに、4人の熱量が画面越しにも伝わってくる。2曲目はサポートメンバーも加わり、映画『はたらく細胞』の主題歌「50%」を披露。ライブでも観客を交えて盛り上がる一曲で、この日も息の合ったシンガロングに、藤原聡（Vo/Pf）が「みんなと2曲もやれて幸せだ！」と嬉しそうに叫ぶ。観客と一緒に作り上げたステージで、テレビの向こうにも笑顔を届けた。

■USJ中継でKing Gnuにしかできないスペシャルな世界観を表現

King Gnuも、同じく約3年ぶりの『Mステ』出演。今回はユニバーサル・スタジオ・ジャパンからの中継となり、同施設の人気ハロウィンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」のテーマソング「SO BAD」をパフォーマンスした。まず、拡声器を掲げた常田大希（Gt/Vo）が現れ、続いて井口理（Vo/Key）も加わり、2人は歌いながらレストランを抜けて外へ。辺りをうろつくゾンビを避けながら、彼らは最終的に大勢のゾンビに囲まれたステージへと向かっていく。ステージではさらに、テレビアニメ『呪術廻戦』第二期「渋谷事変」のオープニングテーマとしても話題を集めた「SPECIALZ」を披露。妖しげなステージの雰囲気が、この曲の世界観によく似合っている。視覚的にも楽しめる、見応えのあるステージだった。

Official髭男dismとMrs. GREEN APPLEは「7～8年ぶりぐらい」と会話するほど、しっかりと共演するのは久々だったという。また、King Gnuの新井和輝（Ba）とOfficial髭男dismの楢粼誠（Ba/Sax）は以前から交流があるといい、「（楢粼から）全自動調理ポットのリンクだけが送られてきた」という気になるエピソードも飛び出した。藤澤涼架（Key）は、自身と同じく長野県出身の常田と井口に好きなおやきの具を尋ねる一幕も。圧巻のパフォーマンスとは打って変わって、和やかなトークが微笑ましい。

放送後のSNSでも“激アツ”、“神共演”、“豪華”といった声が見られたこの日。三者三様の熱いステージが繰り広げられた贅沢な時間だった。

（文=かなざわまゆ）