【RO BOT 魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガン ダム ver. A.N.I.M.E.】 10月18日 再販 価格：7,150円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.」再販分を10月18日に発売する。価格は7,150円。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED」に登場するストライクガンダムを、可動フィギュアブランド「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」にて立体化したもの。胴体の伸び、脚部のしなりなどを独自構造によって構築し、今までにない伸びやかなアクション表現を実現している。

アニメと設定画のイメージを両立させたフォルムバランスとなっているほか、背部バーニアや頭部バルカンのエフェクトパーツが付属しており、劇中のシーンを再現可能。また、武装にはアーマーシュナイダーやビームライフル、対ビームシールドが付属する。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.」

サイズ：全高約125mm

材質：PVC、ABS製

【セット内容】

・本体

・交換用手首左右各5種

・ビームライフル

・対ビームシールド

・アーマーシュナイダー×2

・アーマーシュナイダー収納状態(左右)

・バーニアエフェクト×2

・バルカンエフェクト(左右)

・アンテナ(予備)

・手首格納デッキ

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。