「機動戦士ガンダムSEED」より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.」再販分が本日発売！
【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.】 10月18日 再販 価格：7,150円
サイズ：全高約125mm
【セット内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.」再販分を10月18日に発売する。価格は7,150円。
本商品は「機動戦士ガンダムSEED」に登場するストライクガンダムを、可動フィギュアブランド「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」にて立体化したもの。胴体の伸び、脚部のしなりなどを独自構造によって構築し、今までにない伸びやかなアクション表現を実現している。
アニメと設定画のイメージを両立させたフォルムバランスとなっているほか、背部バーニアや頭部バルカンのエフェクトパーツが付属しており、劇中のシーンを再現可能。また、武装にはアーマーシュナイダーやビームライフル、対ビームシールドが付属する。
「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GAT-X105 ストライクガンダム ver. A.N.I.M.E.」
サイズ：全高約125mm
材質：PVC、ABS製
【セット内容】
・本体
・交換用手首左右各5種
・ビームライフル
・対ビームシールド
・アーマーシュナイダー×2
・アーマーシュナイダー収納状態(左右)
・バーニアエフェクト×2
・バルカンエフェクト(左右)
・アンテナ(予備)
・手首格納デッキ
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。