株式会社スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け新作ゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』を発表した。本作は2026年の配信を予定し、10月14日からクローズドβテストの参加者募集を開始している。

『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』ティザートレーラー：

https://www.youtube.com/watch?v=cbTGRFzTurc



本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが登場する「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作。3対3のチームバトルで、魔物が入り乱れる中、相手チームより先に巨大ボスを討伐することを目指す。片手操作のシンプルなシステムで、爽快アクションを楽しめる。

舞台は現代、巨大クリスタルが現れ、瘴気による魔物の出現で混乱が生じた東京だ。フルボイスのメインストーリーと、戦士たちの日常を描くショートエピソードが展開。アビリティイラストは豪華クリエイターによる描き下ろしが多数登場する。

クローズドβテストの開催期間は2025年11月7日から11月14日までで、各日17時から22時59分のみプレイ可能。推奨環境はiOS 14.0以降のiPhone 12以降（メモリ4GB以上）、Android 11.0以降（Snapdragon 8 Gen 1以上、メモリ6GB以上）だ。

募集期間は10月14日から10月28日23時59分まで。抽選20000名（iOS 10000名、Android 10000名）となっている。

[クローズドβテスト応募ページ]：

https://www.jp.square-enix.com/ddff/cbt/

クローズドβテスト開催を記念し、プレゼントキャンペーンも実施中。公式Xアカウントをフォローし、対象投稿をリポストした人から抽選で30名にオリジナルAmazonギフトカードがプレゼントされる。応募は10月21日23時59分まで。

概要：

タイトル：DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）

対応OS：iOS／Android

ジャンル：ボス討伐型チームバトル

配信予定日：2026年予定

プレイ料金：アイテム課金型（基本プレイ無料）

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)