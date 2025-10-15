

Mrs.GREEN APPLE

Mrs.GREEN APPLEが10月21日（NHK総合よる7時57分〜）放送の「うたコン」私の想い出のうたに初登場。「ライラック」と「GOOD DAY」を披露する。

10月21日の「うたコン」は、アーティストが自身にとって思い入れ深い名曲の数々を披露する。オープニングは堺正章でザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」と、天童よしみによる、敬愛する美空ひばりの「真赤な太陽」。ブルー・コメッツの三原綱木、Rockon Social Club の成田昭次・岡本健一がギター演奏で加わり、スペシャルステージをお届けする。

また、千昌夫は、東北弁が印象的なヒット曲「味噌汁の詩」を披露。そして TOMORROW X TOGETHER のBEOMGYUは、自身のライブでもカバーが話題となった尾崎豊の「I LOVE YOU」を披露する。

さらに、デビュー10周年・Mrs. GREEN APPLE がうたコン初登場。人気コーナー「プレイバック紅白」では去年2024 年の第75回を振り返り、紅白歌唱曲「ライラック」を披露する。

番組後半では、堺正章と Rockon Social Club が話題曲「プンスカピン！」を披露。堺の原点であるグループサウンズとロックを融合させたバンドサウンドをお届けする。 また、TOMORROW X TOGETHER は最新曲「Can’t Stop」を披露する。そして、Mrs.GREEN APPLEは自身初の６か月連続、そして今年最後の新曲として、今大きな話題を呼んでいる最新曲「GOOD DAY」を music concerto の生演奏によるうたコンだけのSPアレンジで披露する。

「うたコン」放送予定

10月21日（火）後7時57分〜8時42分 （全国放送）※NHKONE（新 NHKプラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり※NHK ホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：堺正章、千昌夫、天童よしみ、TOMORROW X TOGETHER、Mrs. GREEN APPLE、三原綱木、Rockon Social Club【曲目】「あの時君は若かった」 堺正章 Gt：三原綱木・成田昭次・岡本健一「真赤な太陽」 天童よしみ Gt：三原綱木・成田昭次・岡本健一「味噌汁の詩」 千昌夫「I LOVE YOU」 BEOMGYU(TOMORROW X TOGETHER)「ライラック」 Mrs. GREEN APPLE「プンスカピン！」 堺正章 & Rockon Social Club「Can’t Stop」 TOMORROW X TOGETHER「GOOD DAY」 Mrs. GREEN APPLE