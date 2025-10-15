ミセス、NHK「うたコン」初登場 「プレイバック紅白」で昨年を振り返る
Mrs.GREEN APPLE
Mrs.GREEN APPLEが10月21日（NHK総合よる7時57分〜）放送の「うたコン」私の想い出のうたに初登場。「ライラック」と「GOOD DAY」を披露する。
10月21日の「うたコン」は、アーティストが自身にとって思い入れ深い名曲の数々を披露する。オープニングは堺正章でザ・スパイダースの代表曲「あの時君は若かった」と、天童よしみによる、敬愛する美空ひばりの「真赤な太陽」。ブルー・コメッツの三原綱木、Rockon Social Club の成田昭次・岡本健一がギター演奏で加わり、スペシャルステージをお届けする。
また、千昌夫は、東北弁が印象的なヒット曲「味噌汁の詩」を披露。そして TOMORROW X TOGETHER のBEOMGYUは、自身のライブでもカバーが話題となった尾崎豊の「I LOVE YOU」を披露する。
さらに、デビュー10周年・Mrs. GREEN APPLE がうたコン初登場。人気コーナー「プレイバック紅白」では去年2024 年の第75回を振り返り、紅白歌唱曲「ライラック」を披露する。
番組後半では、堺正章と Rockon Social Club が話題曲「プンスカピン！」を披露。堺の原点であるグループサウンズとロックを融合させたバンドサウンドをお届けする。 また、TOMORROW X TOGETHER は最新曲「Can’t Stop」を披露する。そして、Mrs.GREEN APPLEは自身初の６か月連続、そして今年最後の新曲として、今大きな話題を呼んでいる最新曲「GOOD DAY」を music concerto の生演奏によるうたコンだけのSPアレンジで披露する。