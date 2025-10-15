20代に人気の「LINEマンガ」10月上旬ランキングベスト10 - 映画公開中のあの漫画が上位にランクイン!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年9月29日〜10月12日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編3位『やり直し天魔は静かに暮らしたい』(kijema(脚色)・seul woo(作画)・KH(原作)、LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『ぐらんぶる』、第2位は『チェンソーマン』、第3位は『やり直し天魔は静かに暮らしたい』がランクイン。
○20代女性編
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『上流社会』、第3位は『チェンソーマン』がランクイン。現在公開中の映画、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』原作漫画『チェンソーマン』は、男女ともにベスト3にランクインしました。
○Pick Up!
20代女性編第2位『上流社会』(RIDI(漫画)・Gyeonu(原作)、LINEマンガ)
今回のピックアップは、20代女性編第2位の『上流社会』(RIDI(漫画)・Gyeonu(原作)、LINEマンガ)。9月26日より連載をスタートし、早くも上位にランクインしています。
天涯孤独で貧民街出身、靴磨きとして暮らすアデル・ビビは、 ある日偶然出会った大貴族 チェーザレ・ブオナパルテと意気投合。チェーザレは、デラ・ヴァレ家の末娘・ルクレチアとの政略結婚を回避するため、アデルと結託、妹”アデライデ"として偽装させたアデルとデラ・ヴァレ家の次男・エズラの結婚を計画する。
期間は、3ヶ月後のチェーザレの誕生日まで。 ただし、完璧な「レディ」にならなければ、消されてしまう……。 貧困から抜け出したいアデルと政略結婚を回避したいチェーザレ、望まない結婚から逃れるための身代わりだったはずなのに、チェーザレは徐々にアデルに惹かれていき……?
「絵が綺麗〜！初見ですが楽しみに読み進めます！」「絵が綺麗で主人公はかっこよくて、めっちゃ面白いからおすすめ。」と称賛の声も多数。壮大なストーリーですが、登場人物や世界観を解説した「作品紹介」もあるので、まずはこちらを見てから読み始めるのもオススメです。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
