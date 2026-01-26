東京・神保町のとある公衆電話ボックスで最近、順番待ちの行列ができたり、大量の花が置かれていたりと珍しい光景がSNS上で注目を集めている。実は、漫画家・藤本タツキさんが原作を手がける人気アニメ「チェンソーマン」に登場する場所のモデルとみて、ファンが現場を訪れる「聖地巡礼」が盛り上がっているようだ。公衆電話を展開しているNTT東日本は、この現象をどう受け止めているのか。「レゼ篇」登場のガーベラ、電話ボックス