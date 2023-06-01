人気漫画『チェンソーマン』第2部が、3月25日配信の漫画アプリ『少年ジャンプ＋』にて最終回を迎えた。2022年7月よりスタートした第2部の連載が、3年8ヶ月の歴史に幕を下ろした。コミックス最終24巻は6月4日に発売される。【画像】ついに完結！公開された『チェンソーマン』最終回のページ『チェンソーマン』は、チェンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして暮らす少年・デンジが主人公で、親が残した借金返済のため