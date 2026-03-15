声優界最大のイベント第20回『声優アワード』の授賞式が15日、都内で開催され、「主演声優賞」など全ての受賞者が発表された。主演声優賞は『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』デンジ役の戸谷菊之介、『ダンダダン』モモ役の若山詩音が受賞した。【写真】『アンパンマン』バタコさん役の佐久間レイ！田中真弓なども登場した『声優アワード』の様子スピーチで戸谷は「この賞は僕だけでは取れなかった賞だと思います。制作チームと