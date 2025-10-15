¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î2G¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤â¡Ä¸åÈ¾AT¤Î¡ÈÄËº¨ÈïÃÆ¡É¤ÇWÇÕ½Ð¾ì·èÄê¤Ï»ý¤Á±Û¤·
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×F¤ÎÂè4Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿²¤½£Í½Áª¤ÇÁ´¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×F¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ò·Þ¤¨·â¤Äº£Àá¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢7Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ê¤É¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î8Ê¬¤Ë¥µ¥é¥¤¡¦¥¢¥Æ¥£¥Ã¥é¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢22Ê¬¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤¬¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ø¤ÈÌá¤¹¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥»¥á¥É¤¬±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬È¿±þ¤¹¤ë¡£¡È¥¨¡¼¥¹¡É¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ºÆ¤Ó¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õ¶·¤Ç¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¡£¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤¿N¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¤â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤Ê·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¥µ¥é¥¤¡¦¥¢¥Æ¥£¥Ã¥é¤¬Á°Àþ¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ë¥¬¡¦¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¼¥·¥å¤¬Æ¬¤Ç¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ë¥«¡¼¥Á¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò½Ä¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ë¥¢¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥Ê¥Ð¡¼¥·¥å¤Ï¥¹¥ë¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤òÁª¤Ö¡£¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬µÍ¤á¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï2¡Ý2¤Ç½ªÎ»¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì·èÄê¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤ÏÍè·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡¡2¡Ý2¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡8Ê¬¡¡¥µ¥é¥¤¡¦¥¢¥Æ¥£¥Ã¥é¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ë
1¡Ý1¡¡22Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
2¡Ý1¡¡45¡Ü3Ê¬¡¡¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
2¡Ý2¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥µ¥é¥¤¡¦¥¢¥Æ¥£¥Ã¥é¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ë
