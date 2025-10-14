くら寿司が声明 客が醤油さしなめる迷惑行為発覚 実行者は特定し地元警察に相談「許される行為ではない」
大手回転ずしチェーン「くら寿司」は14日、公式サイトを更新。「山形南館店」で客による迷惑行為が発生したことを報告し、地元警察に相談しながら対応を進めることを発表した。
SNS上では、くら寿司の店内で女性客が共用の醤油さしの注ぎ口をなめたり、レーンを流れる寿司を素手で触る様子を撮影した動画が流出し、物議を醸していた。
くら寿司は「先週末にネットに投稿されました、当社店舗における迷惑行為につきまして、当該店舗の商品につきましては、すぐにすべてを入れ替えるとともに、備品につきましても、これまで通り、お客さまが入れ替わるたびに交換し、消毒を行っています」と報告。また「IT機器の活用により迷惑行為を把握する環境を作っており、お客様にはこれまで通り安心して当社店舗をご利用いただければと思います」と呼びかけた。
続けて「尚、実行者についてはすでに特定しており、地元警察に相談しながら対応を進めてまいります」とし「今回のような行為につきましては、多くのお客さまにご利用いただく飲食店として、許される行為ではなく、厳正な対応をしていく予定です」と警告した。