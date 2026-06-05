6月4日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。参加者たちが水掛け論で白熱するあまり、毎回コップの水を本当にぶっかけ合ってしまう同企画。ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）は、前回参加した際の水掛け論が原因で、誰もが知る芸人と絶交したそうで…。【映像】ナダル、討論開始18秒でイジられ芸人に水をぶっかけ…