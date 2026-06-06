6月6日 発表 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用対戦格闘「ストリートファイター6」におけるYear 4追加キャラクターの配信時期を発表した。 配信番組「SUMMER GAME FEST 2026」にて本作の追加キャラクター4名が発表され、公式Xではそれぞれの配信時期が告知された。一番最初に参戦となる「ヤスミ