Polaroidの日本正規代理店であるVISTAL VISIONは6月5日、インスタントカメラの新製品「Polaroid Go Generation 3」を発売しました。Polaroidが「世界最小のインスタントアナログカメラ」とうたう新モデル。本体サイズW115×D116×H66mm、重量325gとコンパクトサイズの本体に、強化したフラッシュと新開発のレンズを搭載します。前モデルと比べて明るく鮮明な写真の撮影を実現しています。焦点距離は前モデルの51.1mmから63.75mmと