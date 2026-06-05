「世界に出ろ、世界で学べ」という僕の持論がようやく実を結びはじめたここのところ、数々のヨーロッパの強豪に加え、ブラジルも破った森保一監督率いる日本代表が目指すのは当然、ワールドカップ優勝だ。Jリーグが開幕してから33年、その生みの親であり、日本においてサッカーをメジャースポーツに押し上げた川淵三郎氏のインタビュー後編をお届けする。【前編を読む】【W杯目前！日本は勝てるのか】川淵三郎さんスペシャルインタ